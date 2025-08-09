Создана система удаленного контроля БПЛА через сети 4G

По словам разработчиков, технология открывает новые перспективы для использования беспилотников в области мониторинга сельскохозяйственных угодий, наблюдения за объектами инфраструктуры, доставки грузов, проведения поисково-спасательных операций

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали технологию непрерывной передачи данных и видео в реальном времени с борта беспилотного летательного аппарата на наземный пункт управления, которая осуществляется через сети мобильной связи 4G (LTE). Благодаря этому даже при условии значительной удаленности дрона оператор сможет осуществлять полный контроль над параметрами его полета и техническим состоянием, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Наш проект позволяет повысить эффективность использования беспилотных авиационных систем, обеспечивая безопасное выполнение полетов и расширение зон применения за счет надежной передачи данных и видеосигнала на удаленный пункт управления", - заявил главный конструктор центра "Беспилотные летательные аппараты" Максим Калягин, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам разработчиков, технология открывает новые перспективы для использования БПЛА в области мониторинга сельскохозяйственных угодий, наблюдения за объектами инфраструктуры, доставки грузов, проведения поисково-спасательных операций, а также при выполнении других задач, где требуется передача информации с борта беспилотника в режиме реального времени.

"Техническая основа представляет собой компактное устройство весом 360 гр с двумя независимыми 4G-модемами, работающими параллельно. Такая архитектура позволяет автоматически выбирать оптимальный канал передачи данных в зависимости от качества сигнала и условий полета, обеспечивая стабильность канала связи даже в условиях переменного качества сети и при перемещении аппарата между базовыми станциями. Встроенная вычислительная платформа управляет процессом передачи телеметрии и видеопотока, минимизируя задержки и обеспечивая непрерывность канала передачи данных", - рассказали в вузе.

Помимо небольшой массы еще одним плюсом является возможность эксплуатации устройства в условиях критических температур, от минус 40 до плюс 60 градусов. Напряжение потребляемого питания составляет от 12 до 60 В.

На данный момент технология успешно прошла испытания, подтвердив свою работоспособность и возможность стабильной передачи данных в реальных условиях эксплуатации. Разработка полностью готова к интеграции в отечественные беспилотные авиационные системы и может быть доработана с учетом специфических требований промышленных партнеров, отметили в МАИ.