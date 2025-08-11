Археологам удалось датировать период возведения крепостной стены IV веком до нашей эры

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили фрагмент крепостной стены древнегреческого города Калос-Лимен на северо-западном побережье Крыма, который был основан как форпост на дальних подступах к крупному греческому городу-государству Херсонес Таврический. Это позволит уточнить план города, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, заведующий сектором Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

"Мы расширили раскоп, сделанный в прошлые годы. В этом году мы уже выявили участок оборонительной стены, исследовали некоторые нижележащие слои, и скорректировали ряд датировок. Затрагиваем слой пожара, который, как считается, произошел в III веке до нашей эры, когда скифы захватили город", - рассказал Бутягин.

Хотя изучение объекта еще продолжается, археологи смогли определить период возведения крепостной стены - это IV век до нашей эры, когда город только был основан жителями Херсонеса (Херсонес находился на той территории, где сейчас располагается Севастополь, а руины Калос-Лимена обнаружены гораздо севернее, на территории райцентра Черноморское Республики Крым). Примерно через столетие поселение захватили местные варвары - скифы, и город перешел к ним, хотя не прекратил существование.

"Эта фортификация существовала вплоть до римского времени, несмотря на захват города варварами. Ранее были выявлены другие участки стены, но обнаружение этого фрагмента позволяет нам уточнить границы города и его план", - уточнил археолог.

Бутягин добавил, что сейчас у экспедиции обширные планы по исследованию памятника в будущие сезоны: планируется заложить раскопы, которые впервые позволят изучать не фортификацию города, на которой сосредотачивались его предшественники, а жизнь обывателей. Ученые рассчитывают исследовать жилые кварталы и, если удастся, городской храм.

"Сейчас мы понимаем, что все наши предшественники искали либо стены и башни, либо цитадель. Однако, непонятно, как и чем жил город - для этого нужно вскрывать жилые кварталы. И я уверен, что здесь был храм, его надо искать: в местном музее среди разнотипных предметов я случайно увидел фрагмент карниза из местного камня, который наверняка был использован для украшения храма", - отметил ученый.