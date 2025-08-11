Исследователи выяснили, что чаще они употребляли не баранину, а говядину

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 11 августа. /ТАСС/. Применение новой методики расчета позволило ученым скорректировать информацию о том, как питались жители древнегреческих колоний в Крыму. Выяснилось, что чаще они употребляли не баранину, а говядину, а это говорит еще и том, что их благосостояние было выше, чем считалось, сообщил ТАСС заведующий лабораторией археологической технологии Института истории материальной культуры РАН Алексей Каспаров.

"До настоящего времени считается, что в древности в городах Крымского полуострова, основанных греками, основу стада составляли козы и овцы, потому как их костей находят больше всего. Однако, мы опробовали нестандартные формулы индексации для вычисления размеров стада в определенный период по соотношению найденных костей, датируемых этим периодом. И выяснилось, что, наоборот, говядины люди потребляли больше, и численность крупного рогатого скота также была сравнимо выше", - рассказал Каспаров.

Новый метод расчета

Он пояснил, что традиционно подсчет поголовья сельскохозяйственных животных производился по числу найденных костей: овечьих, коровьих, лошадиных и прочих.

"Однако, еще в советское время археолог Юрий Алексеевич Краснов высказал такую мысль, что коров режут намного реже, чем свиней или овец, в том числе потому что мяса в них больше и его хватает на более долгий срок. То есть с одного коровьего, например, бедра будет получено в несколько раз больше мяса, чем с овечьего, а значит, и продовольственную потребность оно закроет в большем объеме. И вот Краснов предложил формулу индексации, которая бы учитывала это соотношение при вычислении структуры стада для определенного периода, но по каким-то причинам она не была введена в широкий научный оборот. А мы ее обнаружили, применили для анализа массового костного материала, значительный объем которого был обнаружен на памятниках Боспорского царства за прошедшие десятилетия", - уточнил собеседник агентства.

Ученый отметил, что подобные результаты получены и при анализе того же материала по другой формуле индексации, которую около 20 лет назад предложила московский ученый Екатерина Антипина. Она также обратила внимание на разницу в объеме мяса, получаемого с сельхозживотных, и предложила учитывать это в расчетах поголовья. Кроме того, изотопный анализ останков людей, живших в греческих колониях Крыма в античный период, подтверждает, что мяса в их рационе было достаточно много.

"И тут важно понимать, что археозоология, которая занимается изучением этих вопросов, предоставляет свои выводы историкам и археологам, давая им новые данные для анализа. И, например, на основе данных о поголовье скота можно делать вывод о благосостоянии общества: так, если козлятина и баранина - это пища более бедных людей, то говядина - более обеспеченных. А значит, мы видим, что в целом уровень благосостояния в боспорских городах несколько выше, чем представлялось, даже на ранних этапах их истории, которые считаются наиболее трудными для пришедших в новый регион греков", - делает вывод Каспаров.