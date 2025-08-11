В стопу диабетикам предложили вводить ботокс для снятия боли

Лечение снижает дискомфорт на 12 недель, указали ученые

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске разработали способ обезболивания стоп при нейропатии у диабетиков через введение ботулотоксина в определенные точки. Это поможет снять боль в наиболее нагруженных опорных областях стопы и улучшить качество жизни, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Полинейропатия стопы - это поражение периферических нервов у диабетиков, которое проявляется в виде повреждения некоторых нервных волокон, отвечающих за двигательные и чувствительные функции стопы. Постепенно болезнь приводит к появлению постоянной боли во время покоя, сна, а также при воздействии стрессов и переутомления. При запущенных формах на стопах и в межпальцевой области образуются язвы.

"Изобретение относится к медицине, в частности к неврологии, и может быть использовано для лечения болевой формы периферической диабетической полинейропатии нижних конечностей. Осуществляют введение ботулинического токсина типа А - гемагглютинин комплекс подкожно в подошву стоп в двадцать определенных точек", - говорится в патенте.

Как отмечают авторы патента - ученые из Новосибирского государственного медуниверситета (НГМУ) и Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), ранее ботулотоксин применялся для лечения мигрени и для снижения болевого синдрома после эндопротезирования молочных желез.

Предлагаемый способ поможет при обезболивании наиболее нагружаемых опорных областей стопы - пятки, подушечки стопы, области дистальной фаланги первого пальца, наружно-боковой части ступни. Для введения ученые предлагают ботулинический нейротоксин типа A в комплексе с гемагглютинином - это нейротоксин, вырабатываемый возбудителями ботулизма бактериями Clostridium botulinum. Он является лекарственным средством, влияющим на нервно-мышечную передачу.

Предложенный способ ученые испытали на группе из 20 пациентов от 28 до 89 лет с сахарным диабетом.

"Однократное введение препарата в соответствии с предлагаемым способом обеспечивает снижение боли на 12 недель", - пишут авторы патента.