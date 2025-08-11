В рамках этого конкурса будут поддержаны проекты в области математики, информатики, физики и наук о космосе, химии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский научный фонд открыл прием заявок на участие в конкурсе грантов, связанных с проведением междисциплинарных поисковых и фундаментальных научных исследований по поручениям или указаниям президента РФ. Победители этого конкурса будут получать по 8-15 млн рублей ежегодно на реализацию данных проектов, сообщила пресс-служба РНФ.

"Гранты выделяются на осуществление научных исследований в 2026-2029 годах с последующим возможным продлением срока выполнения проекта на три года. Проекты должны быть направлены на объединение усилий уже существующих научных групп, в том числе на укрепление межрегиональных и международных научных связей", - говорится в сообщении.

В рамках этого конкурса будут поддержаны проекты в области математики, информатики, физики и наук о космосе, химии, наук о материалах, а также изыскания в области биологии, медицины, сельского хозяйства, наук о Земле, в гуманитарной сфере и в инженерии. Приоритетную поддержку получат исследования, предусматривающие в конце срока их реализации формирование научно-технического задела по приоритетным направлениям научно-технологического развития.

В соответствии с текущими планами РНФ заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 13 ноября текущего года, а его итоги будут подведены к началу апреля следующего года. Как надеются в фонде, победители данного конкурса грантов внесут существенный вклад в мировую науку и в реализацию текущей стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, принятой указом президента РФ в феврале 2024 года.