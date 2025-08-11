В перспективе это может помочь замедлить развитие сразу нескольких нейродегенеративных заболеваний

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Европейские и канадские молекулярные биологи доказали, что развитие болезни Альцгеймера можно в значительной степени подавить, если искусственным образом повысить активность митохондрий, клеточных "энергостанций", в нейронах мозга ее носителей. Об этом сообщила пресс-служба французского Национального института здравоохранения и медицинских исследований (INSERM).

"Нам впервые удалось доказать существование причинно-следственной связи между дисфункцией митохондрий и развитием симптомов нейродегенеративных заболеваний. Это говорит о том, что ухудшение работы митохондрий в клетках мозга их носителей может быть само по себе причиной массовой гибели нервных клеток", - заявил научный сотрудник INSERM Джованни Марсикано.

Как отмечают ученые, за последние два десятилетия биологи открыли немало свидетельств того, что развитие многих нейродегенеративных заболеваний сопровождается появлением сбоев в работе митохондрий нейронов. До настоящего времени у ученых не было возможности проверить, были ли эти сбои следствием или причиной возникновения болезни Альцгеймера, лобно-височной деменции и прочих когнитивных нарушений, связанных с массовой гибелью нейронов мозга.

Для получения этих сведений канадские и европейские молекулярные биологи модифицировали геном мышей таким образом, что митохондрии в их нервных клетках можно было принудительно активировать при помощи синтетических сигнальных веществ, не встречающихся в природе. Используя эту технологию, исследователи вырастили мышей, предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера, и проследили за тем, как активация митохондрий влияла на состояние нейронов и когнитивные способности грызунов.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что принудительная активация митохондрий в мозге мышей с явными симптомами развития болезни Альцгеймера не только нормализовала жизнедеятельность нейронов, но и значительным образом улучшила долговременную память грызунов при поиске выхода из лабиринта, а также повысила их любознательность, которую мыши теряют при развитии болезни.

Подобные результаты опытов, как считают ученые, говорят в пользу того, что стимуляция работы митохондрий в перспективе позволит значительным образом замедлить развитие сразу нескольких нейродегенеративных заболеваний. Последующие опыты на животных и наблюдения за работой мозга носителей этих болезней помогут понять, как именно возникает дисфункция митохондрий и каким образом она способствует массовой гибели нейронов, подытожили ученые.

О митохондриальных болезнях

Нарушения в работе митохондрий приводят к развитию большого числа хронических и смертельно опасных заболеваний, в том числе синдрома Лея, митохондриальной миопатии, а также тяжелых форм сахарного диабета, чье появление сопровождается развитием глухоты. Кроме того, сбои в работе митохондрий считаются одним из главных механизмов развития некоторых нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезней Паркинсона и Альцгеймера.