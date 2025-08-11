Открытие связывает эпидемию LNBA с домашними животными, сообщила пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Зарубежные и российские палеогенетики обнаружили в останках домашних овец, живших на территории Аркаима на Урале, следы того, что эти животные были носителями чумной палочки, чьи аналоги, предположительно, вызвали древнейшую эпидемию чумы в начале Бронзового века. Открытие связывает эту пандемию с домашними животными, сообщила пресс-служба немецкого Института эволюционной антропологии (EVA).

"Представители синташтинско-петровской культуры были знамениты огромными стадами домашних животных, которые выгуливались на больших пастбищах благодаря освоению этими людьми искусства конной езды. В такой ситуации овцы жителей Аркаима часто контактировали с возможными резервуарами инфекции в дикой природе. После этого микробам оставался лишь один шаг для того, чтобы начать заражать человека", - пояснила профессор Гарвардского университета (США) Кристина Вариннер, чьи слова приводит пресс-служба EVA.

Аркаим представляет собой комплекс из нескольких городищ, селищ и могильников времен конца Бронзового века в Челябинской области, которые относятся к так называемой синташтинской культуре. По текущим представлениям палеогенетиков, жители Аркаима и прочих представителей синташтинской культуры возникли в результате миграций праиндоевропейских народов, которые покинули степи Прикаспия и Причерноморья 5-7 тыс. лет назад и начали заселять всю Европу.

В это же время, как отмечают исследователи, на территории Европы произошла первая пандемия чумы, так называемая эпидемия LNBA, чью историю возникновения и распространения сейчас активно изучают палеогенетики. В рамках этих изысканий одни из самых древних следов чумы были обнаружены на Урале, что побудило ученых, в том числе из Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург), приступить к поискам следов чумы в Аркаиме.

В рамках этих поисков палеогенетики попытались извлечь обрывки древней ДНК из костей 23 одомашненных овец и крупного рогатого скота, чьи останки были найдены в Аркаиме, в результате чего им удалось найти следы заражения чумной палочкой Yersinia pestis в одной из подобных находок. Когда ученые сравнили структуру генома этого микроба со 134 современными и 64 древними штаммами этого микроба, они обнаружили, что геном их находки, получившей имя ARK017, был почти полностью неотличим от ДНК чумы, поражавшей древних жителей Урала.

"Если бы мы не знали, что эти обрывки ДНК были извлечены из костей овец, мы бы подумали, что речь идет об очередной жертве чумы из числа древних жителей Урала, настолько схожими были эти древние геномы. Это указывает на то, что и люди, и их овцы заражались чумой из одного и того же резервуара этих микробов. Пока не понятно, в какую сторону передавалась инфекция, однако мы надеемся, что археологические и сравнительные исследования дадут ответ на этот вопрос", - подытожила профессор Вариннер.

Об эпидемиях чумы

Человеческая цивилизация пережила несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, напоминающими чуму. Первой из них была так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века и унесшая жизни более 100 млн жителей империи и других стран Средиземноморья. Средневековая "черная смерть", вторая крупная вспышка такого рода, уничтожила около трети жителей Европы в середине XIV века.

Недавно ученые начали изучать обрывки ДНК жертв этой эпидемии, что позволило им раскрыть историю появления и распространения ее возбудителя, бактерии Yersinia pestis. Так, древнейшие примеры существования этого микроба были найдены на Урале в России и в странах Прибалтики, а непосредственные предшественники "черной смерти" были обнаружены на средневековом кладбище в окрестностях современного Бишкека в Киргизии.