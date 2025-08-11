Новые лекарства от диабета на 76% повышают риск развития оптической нейропатии

Это подчеркивает важность особенно тщательного мониторинга развития таких заболеваний среди этой группы больных, указано в статье в журнале JAMA Network Open

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Медики обнаружили, что прием семаглутида и тирзепатида, двух новых средств от диабета и от ожирения, существенным образом повышает вероятность развития болезней сетчатки, а также на 76% увеличивает риск приобретения одной из форм оптической нейропатии глаза. Об этом говорится в двух научных статьях, опубликованных в журнале JAMA Network Open.

"Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что у пациентов с диабетом второго типа, у которых в прошлом не было болезней глаза или сетчатки, значительно чаще развивается одна из форм ишемической оптической нейропатии и некоторых других болезней глаз при приеме семаглутида или тирзепатида. Это подчеркивает важность особенно тщательного мониторинга развития данных заболеваний среди этой группы больных", - говорится в одной из публикаций.

К такому выводу пришли две группы американских исследователей под руководством доцента Университета штата Массачусетс Сарджу Ганатры и профессора Университета Кейс-Вестерн-Резерв (США) Сюй Жун при наблюдениях за состоянием здоровья двух групп пациентов: в одной из них было свыше 185 тыс. человек, в другой - 159 тыс. больных диабетом второго типа, многим из них были прописаны семаглутид и прочие новые лекарства от заболевания.

Развитие диабета, как объясняют ученые, часто сопровождается появлением различных сбоев в работе сетчатки и оптического нерва, что побудило их изучить то, как новые лекарства влияют на вероятность развития и остроту таких нарушений зрения. Руководствуясь этой идеей, ученые сопоставили частоту развития различных болезней глаз среди больных, получавших новые и старые лекарства от диабета, а также определили вероятности развития их осложнений.

Эти наблюдения показали, что в среднем болезни глаз развивались при приеме семаглутида, тирзепатида и их аналогов на 7% чаще, чем при использовании других лекарств от диабета, однако при этом характер их влияния на шансы возникновения конкретных болезней сильно различались. В частности, употребление этих препаратов на 20-30% снижало риск развития внутриглазных кровотечений, полной слепоты и неоваскулярной глаукомы.

При этом ученые обнаружили, что новые лекарства от диабета повышали риск развития одной из форм ишемической оптической нейропатии, NAION, примерно на 79%, а также при их приеме на 65% чаще возникали другие формы повреждений оптического нерва. Все это говорит в пользу ведения особо тщательных наблюдений за состоянием здоровья глаз диабетиков, принимающих эту категорию лекарств, подытожили исследователи.

О семаглутиде

Лираглутид, семаглутид, тирзепатид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.