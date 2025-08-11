Астрономы советуют ждать 00:00 для наблюдения звездопада в ночь на 13 августа

В ночь пика метеорного потока между 00:00 и рассветом радиант Персеид поднимается высоко в область зенита, пояснили в пресс-службе Московского планетария

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Лучшим временем наблюдения максимума активности метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа станет период с 00:00 до рассвета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Метеоры Персеиды наблюдаются в небе при сгорании в атмосфере Земли пылевых частиц, оставленных кометой 109/Свифта-Туттля. Наша планета проходит через это облако космической пыли и льда каждый август. Белые яркие "падающие звезды" летят с большой скоростью, некоторые из них называют болидами, так как их свечение наблюдается несколько секунд.

"Лучшее время для наблюдений метеоров Персеид - с полуночи до рассвета. В ночь максимума метеорного потока после заката солнца радиант Персеид располагается над северо-восточным горизонтом, а к полуночи и рассвету поднимается высоко в область зенита", - сообщили астрономы.

Область вылета метеоров (радиант) расположена в созвездии Персея, недалеко от его границ с Жирафом и Кассиопеей. Метеорная активность потока нарастает постепенно, поэтому повышенное количество метеоров можно наблюдать за неделю до и после даты максимума.

"В ночь пика звездопад Персеиды будут сопровождать две яркие пары: высоко над южным горизонтом - Луна и Сатурн, и низко у восточного горизонта - Венера и Юпитер, которые во время максимума звездопада порадуют наблюдателей красивыми дуэтами, сияя вблизи друг друга", - уточнили в планетарии.