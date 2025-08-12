Работу планируют завершить в 2025 году

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Российские ученые на основе данных коллег из США с помощью метода сейсмической томографии создают модель вулкана Павлова на Аляске, извержение которого фиксировалось в 2024 году. Работа, которую планируется завершить в 2025 году, в будущем позволит прогнозировать характер извержений вершины, сообщил ТАСС главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

Вулкан Павлова, высота которого составляет 2 519 м, - один из наиболее активных в штате Аляска. За время наблюдения за ним было зарегистрировано более 40 извержений. Самые сильные из них в XX веке произошли в 1981, 1983, 1986, 1996 и 2007 годах. Самое долгое извержение, начавшееся в 1911 году, продолжалось пять лет. В последний раз вулкан "просыпался" в 2014 году.

"Мы изучаем глубинную структуру, с помощью сейсмических приборов получаем информацию о землетрясениях внутри этого вулкана и, используя эту информацию, можем построить трехмерное изображение. На этих изображениях мы четко видим, где у нас магматический очаг, где [находятся] геотермальные перетоки. Это дает очень богатую трехмерную картину о том, как устроен данный вулкан. Это важная информация для того, чтобы строить стратегию прогнозов извержений, их характера - взрывной ли он будет или этот будут излияния [магмы]. Из того, как устроена внутренняя структура магматического очага, можно сделать вывод, какого типа извержения будут в будущем", - сказал собеседник агентства.

Кулаков пояснил, что вулкан Павлова находится на самом краю Аляскинского полуострова. Не так давно там было несколько извержений, последнее было зафиксировано в 2024 году. "По существу это первая работа по сейсмической томографии, которая была сделана. <…> Мы работаем с данными, которые нам присылают американцы, с помощью наших алгоритмов получаются очень убедительные модели", - подчеркнул ученый, добавив, что рассчитывает завершить работу в этом году.

Кулаков отметил, что коллеги из США признают квалификацию в области геофизики вулканов. "Мы играем основную роль в изучении этих вулканов. Более того, первая модель одного из островов - Семисопочного - была сделана нашей командой. Мы взяли американские данные, обработали и опубликовали. Сейчас общепризнанно, что это первый результат по этому острову. Очень активно мы, несмотря ни на какие конфликты, продолжаем работать", - добавил он.