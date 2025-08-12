Специалисты Субтропического научного центра РАН подчеркивают, что эта находка - первое упоминание вида в РФ

СОЧИ, 12 августа. /ТАСС/. Ученые Субтропического научного центра РАН выявили случаи усыхания инжира на Черноморском побережье, причиной стал тайваньский инжирный долгоносик. Данная находка является первым упоминанием вида в РФ, существует риск расселения агрессивного вредителя инжира на юге страны, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"В Сочи сотрудники отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН д.б.н. Наталья Карпун, к.с.-х.н. Елена Журавлева и Елена Шошина выявили случаи усыхания растений инжира. Позднее аналогичные повреждения были обнаружены на саженцах в одном из питомников. Причину усыхания удалось установить: ею оказался довольно крупный среди своих сородичей жук черного цвета (от 14 до 17,8 мм) - тайваньский инжирный долгоносик Aclees taiwanensis K no (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae), - сказали в пресс-службе центра. - Видовую принадлежность насекомого подтвердили морфологическими и молекулярными методами совместно с коллегами из Института лесоведения РАН Ильей Забалуевым и Института леса СО РАН доктором биологических наук Натальей Кириченко".

В своем исследовании ученые отмечают, что новый вид вредителя был завезен в насаждения Черноморского побережья из Европы, где его "растения-хозяева" - виды рода фикус, в том числе и инжир, - распространены как в сельскохозяйственных посадках, так и в декоративных насаждениях. Специалисты также подчеркивают, что эта находка - первое указание вида в РФ. Кроме того, полученные учеными данные говорят о существующем риске расселения агрессивного вредителя инжира на юге России.

Как пояснили в Субтропическом научном центре РАН, основной вред инжиру причиняют личинки долгоносика: они прогрызают ходы в верхней части корневой системы и внутри ствола, нарушая транспорт питательных веществ и воды. Это приводит к увяданию и гибели деревьев. При этом взрослые жуки питаются почками, недозрелыми плодами, листьями и бутонами, но значительного ущерба растению при этом не наносят, добавили ученые.

Они также отметили, что химические инсектициды и энтомопатогенные грибы не показали достаточной эффективности в борьбе с вредителем. "В настоящее время действенным методом борьбы является удаление заселенных вредителем растений с их последующей утилизацией (дроблением или сжиганием). Для разработки более эффективных способов защиты требуется углубленное изучение биологии этого вредителя в условиях нового для него инвазионного ареала", - заключили в центре.