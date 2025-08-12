Кроме того, БГМУ продолжает производство глазных хрусталиков и использует возможности лаборатории аддитивных технологий в Межвузовском кампусе

УФА, 12 августа. /ТАСС/. Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) развивает междисциплинарные проекты, объединяя усилия медиков, инженеров, математиков, 3D-модельеров и IT-специалистов для разработки современных имплантатов, сообщила ТАСС председатель Госкомитета республики по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

"Вуз активно внедряет передовые технологии в медицину, привлекая специалистов из разных сфер. Например, совместными усилиями создаются 3D-имплантаты, в том числе адаптированные заменители костей, которые хорошо приживаются в организме. Это направление университет интегрирует в сферу высокотехнологичного материаловедения", - сказала Мустафина.

Совместная работа, отметила она, позволяет разрабатывать инновационные решения, сочетающие точность моделирования и биосовместимость.

Кроме того, университет продолжает производство глазных хрусталиков и использует возможности лаборатории аддитивных технологий в Межвузовском кампусе.