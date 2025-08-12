Также вакцина станет дешевле, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Применение мРНК-технологий в основе новой российской вакцины от клещевого энцефалита сделает ее эффективнее и дешевле, а также позволит отказаться от ревакцинации через 3 года. Такое мнение высказал ТАСС доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин.

Руководитель отдела эпидемиологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин ранее в августе сообщил ТАСС о том, что центр разрабатывает мРНК-платформу, которая позволит в том числе создать вакцину от клещевого энцефалита. Сегодня в России доступны две отечественные вакцины в разных модификациях: "Клещ-Э-Вак" производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова и "Энцефир" производства НПО "Микроген". Схема вакцинации состоит из трех прививок в течение года с последующей ревакцинацией каждые 3 года.

"Обе вакцины, используемые против клещевого энцефалита в России, являются инактивированными ("убитыми"). Каждые 3 года необходимо снова прививаться, так как иммунитет к вирусу за это время снижается. Применение мРНК-технологий позволит избежать такой частой ревакцинации, так как механизм работы мРНК-вакцины предполагает синтез вирусного белка непосредственно в наших клетках и именно в той конфигурации, в которой они синтезируются при инфицировании. А так как мРНК-вакцины являются искусственно синтезированными и при их создании не используются куриные клетки, в отличие от используемых сегодня, то их производство будет дешевле", - сказал Никитин в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Он также отметил, что мРНК-вакцину можно будет более оперативно корректировать в случае существенных мутаций вируса.

В настоящее время привиться от клещевого энцефалита в России можно бесплатно в поликлиниках города по ОМС. Вакцинация не относится к обязательным и показана людям, которые проживают в эндемичных районах или собираются их посетить, напомнил вирусолог.