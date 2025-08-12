По словам ученых ИНГГ СО РАН, для всех типов подземных вод в исследуемых районах характерен пестрый химический состав

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Ученые в Институте нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН выяснили, что подземные воды арктических районов, находящихся в пределах Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края, практически повсеместно не соответствуют нормам для питья. Об этом сообщили в пресс-службе института.

"В районах исследования пресные подземные воды криолитозоны практически повсеместно не соответствуют российским нормам питьевого водоснабжения", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, на данной территории практически распространены многолетнемерзлые породы. Негативное влияние на качество воды оказывает и добыча полезных ископаемых в этих районах.

Сотрудники ИНГГ СО РАН проанализировали данные по более чем 200 скважинам глубиной от 7 до 150 м, пробуренным для целей водоснабжения. В частности, были изучены воды из скважин в пределах крупных нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений, поселков Тазовский, Красноселькуп и Сидоровск (ЯНАО), сел Горошиха и Фарково, а также города Игарка (Красноярский край).

По словам ученых института, для всех типов подземных вод в исследуемых районах характерен пестрый химический состав. "Концентрации марганца, алюминия и кремния существенно превышены, а содержание железа и вовсе в десятки раз выше нормы. Также во всех типах вод превышена предельно допустимая концентрация аммония и нефтепродуктов, что объясняется техногенным загрязнением", - отметили в пресс-службе.

В надмерзлотных водах содержится много загрязняющих веществ (свинец, хром, фтор, ртуть, мышьяк, селен, бензапирен, которые относятся к первому и второму классам опасности). В межмерзлотных и подмерзлотных водах по сравнению с надмерзлотными выше средние показатели окисляемости, минерализации, жесткости, железа, алюминия и марганца. При этом, число загрязняющих элементов уменьшается, что свидетельствует о большей закрытости этих горизонтов от поверхностного загрязнения.