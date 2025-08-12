Она анализирует изменение энергопотребления во время работы электронного устройства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Систему для автоматизированного выявления кибератак на sim-карты смартфонов разработали ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ". Программно-аппаратный комплекс анализирует энергопотребление электронных устройств, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Программно-аппаратный комплекс находит подозрительную активность, анализируя энергопотребление гаджета", - отметили в пресс-службе.

Sim-карты позволяют идентифицировать пользователя в сети, а также предоставить ему доступ к услугам связи, интернету, совершению звонков и отправке сообщений. Именно в силу этих факторов, пояснили в пресс-службе, они оказываются мишенью для потенциальных кибератак.

"Мы разработали программно-аппаратный комплекс, который способен выявлять кибератаки на sim-карты в мобильных телефонах по анализу энергопотребления гаджетов в ходе их эксплуатации", - приводятся слова младшего научного сотрудника лаборатории фундаментальных основ построения интеллектуальных систем (ФОИС) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Анастасии Пономаревой.

Система при выявлении кибератак анализирует изменение энергопотребления во время работы электронного устройства. Таким образом, задача разработанной методики заключается в выявлении уязвимостей в системе энергопотребления устройства раньше злоумышленника и предложении защитных мер с целью повышения безопасности sim-карты.

Конструкция и применение

Разработка обладает модульной конструкцией. Всего она насчитывает четыре блока: блок контактной проверки данных, блок анализа, блок управления и криптомодуля. Сам анализ мощности гаджетов осуществляется автоматически. По словам руководителя лаборатории ФОИС, доцента кафедры информационной безопасности СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Аллы Левиной, разработанная учеными система в будущем будет интересна специалистам, занимающимся обеспечением безопасности гаджетов.

"Благодаря нашей системе они смогут обнаружить уязвимости и принять защитные меры для предотвращения атак", - приводит пресс-служба слова Левиной.

Проект "Программно-аппаратный комплекс для проведения аудита защищенности sim-карт от атак по сторонним каналам" был поддержан грантом конкурса научных проектов, выполняемых из собственных средств СПбГЭТУ "ЛЭТИ".