Исследовано влияние бактериальной инфекции на сердце

Результаты экспериментов помогут при разработке новых лекарств

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Биологи из Самарского университета имени Королева экспериментальным путем изучили влияние сильного воспалительного процесса в организме на отклик иммунитета и работу сердечно-сосудистой системы. Результаты экспериментов помогут при разработке новых лекарств, сообщили в пресс-службе университета.

"Биологи Самарского университета имени Королева провели экспериментальное исследование влияния острого бактериального воспаления в организме на работу сердечно-сосудистой системы. Исследователи смоделировали на лабораторных крысах сильную реакцию иммунитета на заражение бактериальной инфекцией и подробно изучили, как инструменты иммунитета могут навредить здоровью организма. Полученные в ходе экспериментов данные могут помочь при разработке новых лекарств и технологий для лечения и профилактики заболеваний сердца и сосудов", - сказано в сообщении.

Как пояснили ученые, многие механизмы влияния воспалительных молекул на деятельность сердечно-сосудистой системы человека и показатели крови до сих пор остаются малоизученными. В частности, речь идет о влиянии на организм острого бактериального воспаления, угрожающего жизни, - так называемого цитокинового шторма, когда вместе с поврежденными патогенными микроорганизмами происходит разрушение здоровых клеток организма. Результаты проведенных исследований могут представлять интерес для практической кардиоиммунологии, считают в вузе.

Исследование проводилось на 24 крысах с соблюдением норм биоэтики. Модель острого воспаления создавали за счет системного введения крысам бактериального токсина - липополисахарида Salmonella typhi, а также провоспалительного цитокина интерлейкин-6, обычно синтезирующегося в организме при бактериальных воспалениях. Ученые измеряли показатели крови животных и выявили у них изменения давления, пульса и линейной скорости кровотока. Это позволило сделать вывод о том, что развитие воспаления приводило к значимым перестройкам в деятельности сердечно-сосудистой системы крыс.

"Результаты исследования показывают, что выбранная в ходе экспериментов модель острого воспаления приводит к выраженным перестройкам показателей системы крови, характерным для воспаления бактериального генеза. <…> Данная модель воспаления может служить адекватным доклиническим инструментом при разработке эффективных лекарств и технологий для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут развиваться у людей в связи с бактериальным воспалением и повреждающим действием провоспалительных цитокинов", - рассказал доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского университета имени Королева Владимир Беляков.