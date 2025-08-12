В РФ разработали новые материалы для ускоренного поглощения углекислого газа

У разрабатываемых материалов затраты энергии на регенерацию в полтора раза ниже, чем у традиционных водно-аминовых растворов, отметил один из авторов исследования Андрей Шешковас

НОВОСИБИРСК, 12 августа. /ТАСС/. Ученые ФИЦ "Институт катализа СО РАН" разработали материалы для поглощения углекислого газа, которые состоят из силикагеля и ионной жидкости на основе соли глицина - глицината. Сейчас в центре определили оптимальные условия синтеза материала с высокой скоростью поглощения до 100% СО2, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Ионные жидкости - это органические соли с низкой температурой плавления: они становятся жидкими при 100 градусах Цельсия и ниже. Благодаря таким свойствам их используют в различных отраслях: от биологии до ракетостроения в качестве растворителей, электролитов или катализаторов. В Институте катализа СО РАН ионные жидкости исследуют с целью поглощения углекислого газа.

"Эти жидкости имеют очень высокую вязкость, из-за чего скорость сорбции в массивном состоянии низкая. Чтобы ускорить процесс, его наносят на носители с развитой пористой структурой, в нашем случае на силикагели. Благодаря этому процесс заметно ускоряется", - цитирует пресс-служба одного из авторов исследования Андрея Шешковаса.

Ученые ИК СО РАН улучшают свойства этих систем. В частности, они исследовали параметр микровязкости - он в числе других может отвечать за скорость поглощения СО2. Для этого они применили передовой метод дейтериевого ядерного магнитного резонанса - способ изучения структуры и молекулярного движения в веществах с помощью электромагнитного излучения. Ученые установили, что внесение ионных жидкостей помогает снизить энергетический барьер вращения молекул. Благодаря этому повышается скорость поглощения углекислого газа - за короткий срок конверсия достигает 100%.

По словам исследователя, у разрабатываемых материалов затраты энергии на регенерацию в полтора раза ниже, чем у традиционных водно-аминовых растворов, которые сейчас используют в промышленности.