В Южном Прибайкалье обнаружили новые места обитания северных оленей

Специалисты рассчитывают точно определить минимальную численность группировки северного оленя в Байкальском заповеднике

ИРКУТСК, 12 августа. /ТАСС/. Ученые обнаружили новые места обитания северного оленя в Байкальском заповеднике в Хамар-Дабане - горном хребте Южного Прибайкалья. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Озера Байкал" по итогам экспедиции "По следам северного оленя", в ходе которой ученые прошли более 100 км по труднодоступным участкам горной тундры.

Группировка оленей Хамар-Дабана относится к лесному подвиду северного оленя алтае-саянской популяции. Сама популяция насчитывает более 5 тыс. особей, но в Байкальском заповеднике северных оленей всего порядка двух десятков, и они считаются исчезающими.

"Новое открытие. В нескольких ключевых точках ученые обнаружили свежие следы жизнедеятельности северного оленя - погрызы, лежки, тропы. Но самое главное - эти следы обнаружены там, где раньше ученые лишь предполагали обитание оленей. Участники экспедиции рассказывают, что новые, только открытые человеком места обитания - как новые кусочки пазла - постепенно прорисовывают реальные границы владений этой изолированной группировки оленей", - говорится в сообщении фонда.

В ходе экспедиции ученые отобрали материал с фотоловушек, которые начали устанавливать с 2021 года. Благодаря этому материалу специалисты рассчитывают точно определить минимальную численность группировки северного оленя в Байкальском заповеднике. Сейчас достоверно подтверждено, что этих животных в районе Хамар-Дабана не менее 23. Также для науки важно понять половозрастной состав группы оленей и оценить реальную угрозу со стороны хищников.

"Эти олени оказались отрезаны от основной популяции алтае-саянского подвида много десятилетий назад, а сегодня являются уязвимой группировкой. Среди возможных причин деградации популяции - отсутствие генетического разнообразия, строительство дорог и инфраструктуры, ведущие к фрагментации ареала обитания животных, лесозаготовки и нелегальные охотничьи базы, лесные пожары и климатические изменения", - приведены в сообщении слова руководителя экспедиции Алексея Китаева.

В 2026 году ученые планируют начать безопасный отлов и мечение оленей спутниковыми ошейниками. Это позволит отслеживать перемещения животных круглый год.