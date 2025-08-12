Также ученые обнаружили большое количество фрагментов керамических изделий

БРЯНСК, 12 августа. /ТАСС/. Фрагменты шейной бронзовой гривны и стеклянной бусины обнаружили участники Брянской раннеславянской археологической экспедиции в слое Киевской археологической культуры на территории археологического памятника Хотылево-2 в селе Хотылево Брянского района. Об этом ТАСС сообщил начальник экспедиции, младший научный сотрудник научно-образовательного центра археолого-этнологических исследований Брянского государственного университета им. академика И. Г. Петровского Николай Рябчевский.

По его словам, в этом сезоне в данном культурном слое также было обнаружено большое количество фрагментов керамических изделий, каменные жернова, пряслицы, сверленый камень и другие находки, однако фрагменты шейной гривны и бусины являются наиболее уникальными.

"Такого не было здесь найдено до этого. <...> Это фрагмент - ровно половина стеклянной бусины белого цвета с двумя горизонтальными параллельными вставками красного стекла, между которыми расположено зеленое стекло в виде синусоиды на поверхности бусины. Бусина, естественно, импортная, античная. <...> И самая крупная находка круга восточноевропейских выемчатых эмалей, но без эмали - фрагмент - почти половина шейной витой гривны из бронзы. <...> Гривна - это статусная вещь, у простого человека вряд ли они были; она без вставок кольцевых по краям, но есть ушки, длина - 12-15 см", - рассказал собеседник агентства, добавив, что находки можно датировать, предположительно, III веком нашей эры.

Ученый также сообщил о промежуточных результатах работы в раскопе эпохи бронзового века, который расположен в верхнем слое археологического памятника Хотылево-2. Там был обнаружен кремневый скребок со специальными выемками под рукоять.

Всего же, как сообщил Рябчевский, в этом сезоне участники Брянской раннеславянской археологической экспедиции в ходе раскопок обнаружили несколько тысяч предметов, из них порядка 20-25 - это индивидуальные находки. "Керамика - это массовый материал у нас идет, потому что ее много, ну а какие-то керамические изделия типа пряслиц - их уже меньше, соответственно, это уже идет в категории индивидуальных находок", - пояснил собеседник.

В селе Хотылево расположен целый ряд археологических памятников. Наиболее уникальные - палеолитические стоянки Хотылево-1 (средний палеолит) и Хотылево-2 (верхний палеолит). Также на территории Хотылево-1 расположен верхний слой средневековой Руси (с XIII века и позже), на территории Хотылево-2 - слой Киевской археологической культуры (III - V века) и небольшой слой бронзового века.