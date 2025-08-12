Состоится первый эксперимент по имплантации тканей, напечатанных на 3D-принтере

Принтер трехмерной биопечати может находиться в той же операционной, где проводится пересадка ткани, что значительно ускоряет процесс

СТОКГОЛЬМ, 12 августа. /ТАСС/. Медики университетской клиники Сальгренска в городе Гётеборг проведут эксперимент по имплантации пациентам тканей, напечатанных на 3D-принтере. Операции пройдут в рамках первого в мире подобного исследования, сообщает телеканал SVТ.

По его информации, эксперименты будут проведены на десяти пациентах, которым необходима абдоминопластика. Как поясняет профессор пластической хирургии Гётеборгского университета Ларс Кёльби, у пациентов с помощью липосакции заберут немного жира, обработают его, смешают с содержащими наноцеллюлозу и альгинат биочернилами, которые уже используются в медицине, напечатают ткань и имплантируют обратно. Отмечается, что уже проводились успешные эксперименты на животных.

По словам Кёльби, процесс похож на трансплантацию жира. "Разница теперь в том, что мы определяем форму, которая будет пересажена обратно, и можем определить жесткость, чтобы она сохраняла свою форму с течением времени", - пояснил он.

Принтер трехмерной биопечати может находиться в той же операционной, где проводится пересадка ткани, что значительно ускоряет процесс, отмечают медики.