САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Искусственный интеллект в Петербурге научили находить борщевик, для этого специалисты показывали нейросети все стадии роста сорняка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

"Летом 2025 года по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Разумишкина ГАТИ начала учить нейросеть определять в автоматическом режиме опасное инвазивное растение - борщевик Сосновского", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, для выявления сорняка на самых ранних стадиях специалисты демонстрировали искусственному интеллекту все этапы роста растения. Функцию запустили в работу, когда был зафиксирован высокий процент выявления борщевика.

В настоящий момент восемь мобильных нейросетевых комплексов "Городовой" с новой подключенной функцией на ежедневной основе осуществляют мониторинг территорий во всех районах Петербурга по 186 маршрутам. При обнаружении борщевика собственникам территорий в автоматическом режиме назначается штраф в размере 100 тыс. рублей.

"Первые восемь собственников земельных участков уже получили штрафы за содержание территории", - добавили в пресс-службе.

Помимо оплаты штрафа, собственник после получения постановления должен принять меры по устранению. Исполнение требование впоследствии будет проверено нейросетевыми комплексами при повторном объезде.