В Воронеже разработали коллагенсодержащие напитки для ухода за кожей

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) разработали коллагенсодержащие напитки, которые обеспечивают эффективный уход за кожей изнутри. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Свои разработки в области исследования и применения коллагенов ВГУИТ представил на Байкальском форуме "Энергия Байкала".

"Помимо описания свойств и способов применения коллагена, мы занимаемся разработкой технологий производства соответствующих функциональных продуктов питания. В частности, это содержащие коллаген напитки, экстракты, натуральные соки, кисломолочные продукты", - сказала профессор ВГУИТ, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук Людмила Антипова, отметив, что уже есть заинтересованные заказчики, готовые распространять такие продукты на территории России.

Как пояснили в пресс-службе, в напитках используется рыбный коллаген, эффективность которого в уходе за кожей подтверждена клиническими исследованиями. Кроме того, ученые разработали коллагенсодержащий сок с пророщенными зернами чечевицы, уникальные целебные свойства которой также исследуются.

На Байкальском форуме "Энергия Байкала", в котором участвовали специалисты разных направлений медицины, нутрициологии, спорта и косметологии, было принято решение о разработке новой межрегиональной образовательной программы повышения квалификации медработников по использованию коллагеновых биополимеров. Образовательная программа "Коллаген: источники, свойства, применение" позволит врачам-косметологам, диетологам, реабилитологам, стоматологам, гинекологам, хирургам расширить свои знания и инструментарий по включению коллагена в состав препаратов и продуктов питания для лечения патологий и сохранения здоровья суставов, костей и кожи.