МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что рак поджелудочной железы необычно часто развивается у сильно пьющих пациентов из-за того, что молекулы спирта нарушают работу сигнального белка CREB1, регулирующего работу большого числа генов в клетках этого органа. Об этом сообщила пресс-служба Университета Майами.

"Мы обнаружили, что белок CREB1 является не просто одним из передаточных звеньев в развитии воспалений в поджелудочной железе - он напрямую способствует превращению ее ацинозных клеток в предопухолевые клетки. Нечто похожее может происходить и при развитии других форм опухолей, связанных со злоупотреблением алкоголем", - пояснил доцент Университета Майами Нагарадж Нагатхихалли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, рак поджелудочной железы является одной из самых смертоносных форм опухолей в мире. Он ежегодно диагностируется у примерно 460 тыс. человек, и при этом первичные опухоли, метастазы и осложнения, связанные с развитием формы новообразований, ежегодно приводят к смерти около 432 тыс. пациентов. В среднем через пять лет после выявления опухоли выживает лишь 9% пациентов.

Эта форма злокачественных новообразований необычно часто выявляется у сильно пьющих людей, что медики связывают с тем, что постоянное потребление спиртных напитков приводит к развитию хронического панкреатита, тяжелого воспаления поджелудочной железы. Со временем, это приводит к формированию среды, способствующей превращению здоровых ацинозных клеток поджелудочной железы в "родоначальников" опухолей в результате пока слабо изученных внешних и внутриклеточных процессов.

Биологи раскрыли ключевую роль гена CREB1 в этих процессах при наблюдениях за развитием панкреатита у мышей, предрасположенных к развитию рака. Исследователи модифицировали геном грызунов таким образом, что некоторые гены в клетках их поджелудочной железы можно было повредить при помощи антибиотика тамоксифена. Используя этот подход, ученые обнаружили, что отключение гена CREB1 резко замедлило процесс формирования "заготовок" раковых клеток, что вдвое отдалило время появления опухоли.

Это замедление происходило как при прекращении приема алкоголя, так и при продолжении его употребления, что говорит о центральной роли CREB1 в частом развитии рака поджелудочной железы у сильно пьющих пациентов. Это дает надежду на то, что разработка лекарств, точечно блокирующих работу этого белка в поджелудочной железе человека, позволит значительным образом снизить заболеваемость раком поджелудочной железы.