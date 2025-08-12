Снимки подтвердили, что активные ядра галактик являются не только ускорителями электронов, но и протонов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Наблюдения за "оком Саурона", крупной сверхмассивной черной дырой в созвездии Волопаса, помогли российским и европейским астрономам подтвердить формирование пучков гамма-лучей и нейтрино высоких энергий в окрестностях выбросов этих объектов. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Института радиоастрономии (MPIfR).

"Когда мы получили изображение этого объекта, оно оказалось просто потрясающим. Мы никогда раньше не видели ничего подобного - почти идеально тороидальное магнитное поле и выброс сверхмассивной черной дыры, направленный ровно в нашу сторону. Эти снимки подтвердили, что активные ядра галактик являются не только ускорителями электронов, но и протонов, которые, в свою очередь, порождают пучки нейтрино высоких энергий", - пояснил профессор MPIfR Юрий Ковалев, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые из России и Европы уже много лет изучают структуру и свойства джетов - узких пучков материи, выбрасываемых сверхмассивными черными дырами и разогнанных до околосветовых скоростей. Ученых давно интересует то, как формируются эти выбросы и какую роль они могут играть в наполнении Вселенной различными частицами высоких энергий, которые приходят на Землю из внегалактических источников.

Несколько лет назад российские и зарубежные исследователи обнаружили, что некоторые блазары - сверхмассивные черные дыры, чьи выбросы направлены в сторону Земли, - находятся в тех же регионах космоса, откуда на Землю прилетают нейтрино сверхвысоких энергий, фиксируемые при помощи антарктической обсерватории IceCube. Это породило интерес к изучению того, каким образом блазары и прочие сверхмассивные черные дыры могут "разгонять" эти частицы.

Мощнейшие ускорители частиц во Вселенной

Астрофизики сделали большой шаг к получению ответа на этот вопрос во время наблюдений за блазаром PKS 1424+240, расположенном в созвездии Волопаса на расстоянии в 5,7 млрд световых лет от Земли. Он привлекает внимание ученых тем, что наблюдения за его джетом в радиоволнах и гаммаволновой части спектра указывают на совершенно разную скорость движения выброса, причем наблюдения в радиоволнах ставили под сомнение возможность разгона протонов и других частиц в окрестностях джета.

Ученые проверили, так ли это на самом деле, для чего ученые объединили множество снимков джета PKS 1424+240, которые были получены радиотелескопом VLBA с мая 2009 года по январь текущего года, при помощи методики, ранее разработанной российскими астрофизиками. Полученные "фотографии" джета помогли астрофизикам раскрыть трехмерную структуру его магнитного поля и обнаружить, что оно обладает спиральной, или тороидальной, формой.

Подобная форма магнитного поля выброса PKS 1424+240 и его почти идеальная направленность в сторону Земли, как отмечают специалисты, объясняют расхождения в замерах скорости движения джета, полученных при помощи разных типов телескопов. Также замеры астрофизиков говорят в пользу того, что магнитное поле джета обладает достаточной силой для разгона протонов и других тяжелых частиц до околосветовых скоростей.

Последующие наблюдения за этим выбросом, который ученые окрестили "оком Саурона" из-за характерного облика магнитного поля джета на снимках с VLBI, помогут астрофизикам понять, где и как возникают и разгоняются протоны и прочие частицы, порождающие пучки нейтрино высоких энергий и гамма-волн. Понимание этого значительно расширит представления ученых о самых мощнейших природных ускорителях частиц Вселенной, подытожили Ковалев и его коллеги.