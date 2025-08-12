В НовГУ разработали биойогурт, способный улучшить работу мозга

Ключевой механизм его действия - восполнение дефицита критически важных витаминов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого разработали биойогурт, который поможет предотвратить умственную отсталость и некоторые другие тяжелые заболевания. Ключевой механизм действия - восполнение дефицита критически важных витаминов - селена и йода, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученый НовГУ предложила экологически безопасную технологию получения биойогурта, обладающего высокой пищевой и биологической ценностью. Она включает наиболее безопасные формы селена - селенсодержащие аминокислоты: селенметеонин и селенцистеин. Они получаются с помощью обогащения растений селенсодержащими питательными растворами и удобрениями. Полученные вещества вносятся в йогурт, после чего продукт приобретает повышенную пищевую и физиологическую ценность. Йод добывается из морских водорослей", - сообщили в вузе.

В состав биойогурта вошли: коровье молоко, овсяные хлопья, закваска в виде бактериального концентрата, натуральный пчелиный мед, стабилизатор и дополнительно концентрированная молочная сыворотка, цукаты, курага, йод.

Польза для здоровья

Как пояснили в вузе, йод является жизненно важным микроэлементом, необходимым для синтеза тироксина - гормона щитовидной железы. В природе йод встречается редко, за исключением морепродуктов. Недостаток йода вызывает множество патологий в любом возрасте. К йододефицитным патологиям относятся врожденные аномалии, умственная отсталость, глухонемота, косоглазие, низкорослость, нарушение умственного, полового и физического развития, зоб, гипотиреоз и другие.

"Важно контролировать показатель йода не только у детей и беременных, но и у взрослых. На территории большей части Российской Федерации наблюдаются недостаточные уровни содержания природного йода в почве, воде, продуктах питания. В природе йод встречается редко, за исключением морепродуктов. Его накапливают водоросли. Так из одной тонны ламинарии получают пять килограммов йода", - отметила автор работы Светлана Гладких.

По ее словам, селен играет ключевую роль в работе антиоксидантной системы защиты человеческого организма. Он защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами, преждевременного старения и гибели. Микроэлемент оказывает влияние на функциональную активность щитовидной и поджелудочной железы, печени, сердечно-сосудистой системы и участвует в важных физиологических процессах.

"По данным Института питания РАН, нехватка селена есть более чем у 80% россиян. Нехватка селена не может быть восполнена повышенным потреблением других антиоксидантов. То есть если селена в организме недостаточно, риск возникновения различных заболеваний существенно увеличивается. Усваиваться селен будет лучше, если организм не испытывает дефицита витамина Е, а вот сахар в чистом виде и вся пища, где он содержится в больших количествах, усвоению селена, наоборот, препятствуют. Поэтому у детей раннего возраста рекомендуется использовать в питании специализированные продукты питания, которые сбалансированы по составу необходимых микроэлементов и витаминов", - отметила Гладких.

Отличие от магазинных аналогов

Кисломолочный продукт относится к категории продуктов функционального назначения. По словам Гладких, функциональное питание - это новое направление в современной пищевой индустрии для улучшения структуры питания, улучшения здоровья населения, профилактики и вспомогательного средства при лечении заболеваний. Оно предусматривает разработку продуктов целенаправленного действия. Функциональное питание позволяет не только сохранить здоровье, но и в определенной мере заменить лекарственные препараты. "При помощи профилактического питания можно снизить количество заболеваний, связанных со старением - на 80%, диабетом - на 50%, сердца - на 25%, органов зрения - на 20%", - отметила она.

Продукт должен употребляться регулярно всеми возрастными группами населения в составе нормального рациона питания. По словам Гладких, обзор разработки удалось осуществить при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.