Медитация создает новые связи между речью и моторными функциями мозга

В перспективе эту практику можно будет применять при лечении речевых нарушений и когнитивных расстройств, рассказали в пресс-службе НГУ

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Занятия медитацией позволяют устанавливать новые связи между речевыми и моторными функциями в мозге, выяснили российские ученые. В будущем это может позволить использовать медитацию при лечении речевых нарушений и когнитивных расстройств, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).

"Мы впервые показали, что медитация может не только улучшать общее состояние, но и устанавливать новые связи между речевыми и моторными функциями в мозге. Это открывает интересные перспективы - как для науки, так и, возможно, для практики", - цитирует пресс-служба автора исследования Надежду Истомину.

У практикующих медитацию была зафиксирована значимая корреляция между этими двумя системами в левой лобной доле коры мозга - в зоне Брока, которая отвечает за контроль правильности речи. У контрольной группы подобной взаимосвязи не наблюдалось. Это может свидетельствовать о том, что у медитирующих мозг координирует речевые и двигательные процессы более связанно. Команда, работающая в проекте, надеется, что полученные данные помогут глубже понять, как медитация влияет на мозг, и возможно ли использовать эти знания в терапии речевых нарушений или когнитивных расстройств. Результаты были получены с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) и касаются как речевого, так и моторного (неречевого) контроля поведения.

Эксперименты проводились в Байкальском медитационном центре в Бурятии, где участниками стали люди, длительно практикующие буддийскую медитацию самадхи, и контрольная группа, не имевшая медитативного опыта. Всего было проанализировано 204 записи ЭЭГ. Участники выполняли две задачи: останавливали заранее начатое движение по сигналу (моторный контроль) и искали грамматические ошибки в предложениях (речевой контроль).

Самые заметные различия между группами выявились именно в речевом контроле. У медитирующих участников был зафиксирован более сильный нейронный отклик на речевые ошибки, чем у немедитирующих. При этом такой эффект не зависел от возраста, пола или личностных черт, таких как тревожность. Для моторного контроля различия оказались менее выраженными. "Здесь большую роль играли личностные характеристики - тревожность, уровень нейротизма и возраст. Влияние самой медитации проявлялось слабее", - отметила Истомина.