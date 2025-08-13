Спутник Metop-SGA1, предназначенный для мониторинга климата и составления прогнозов, выйдет на солнечно-синхронную орбиту

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Второй коммерческий и третий по счету запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Компания-оператор космических запусков Arianespace вела трансляцию запуска на своем сайте.

Ракета должна вывести спутник Metop-SGA1 на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 800 км. Предполагается, что отделение спутника произойдет через 1 час 4 минуты после старта.

Запускаемый спутник оснащен шестью приборами для съемки и зондирования атмосферы. Как отметили в Arianespace, "полученные данные будут иметь важное значение для метеопрогнозов и мониторинга климата". "Один из шести приборов предназначен для выполнения задач по наблюдению за атмосферой в рамках миссии Sentinel-5 программы Copernicus Европейской комиссии", - указала компания-оператор.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей тяжелого класса семейства Ariane. Они заменили тяжелые ракеты Ariane 5, которые запускались с космодрома Куру с 1996 по 2023 год. Новая ракета выпускается в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза. В первый раз ракета была запущена 9 июля 2024 года в комплектации с двумя ускорителями.

Первый коммерческий и второй по счету запуск состоялся 6 марта 2025 года, в рамках которого на орбиту был выведен французский спутник CSO, предназначенный для наблюдения за Землей в интересах Министерства Вооруженных сил Франции.

В августе 2024 года глава Arianespace Стефан Исраэль заявил о планах осуществить шесть запусков Ariane 6 в 2025 году. В будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.