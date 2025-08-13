Заведующий кафедрой строительных материалов и изделий ЮУрГУ Александр Орлов пояснил, что в составе инновационного бетона содержится сенная палочка, которая питается специально размещенной для нее в бетонной системе органической пищей - лактатом кальция

ЧЕЛЯБИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) успешно восстановили в Калужской области скульптуру матери, олицетворяющую всех женщин, на плечи которых в годы войны легла работа в тылу и забота о детях. Для восстановления регулярно разрушающегося монумента впервые в России применили специальный бетон, содержащий бактерии, сообщил ТАСС заведующий кафедрой строительных материалов и изделий ЮУрГУ Александр Орлов.

"Из-за особенностей конструкции ранее скульптуру, расположенную в Боровске, ремонтировали каждые два года. Растрескивание бетона на ней всегда начинается с образования микротрещин, которые неразличимы невооруженным глазом. Мы первыми в стране применили специальный бетон, содержащий бактерии, поэтому рассчитываем, что наше решение позволит обеспечить постоянное "самозалечивание" микротрещин на скульптуре", - сказал собеседник агентства.

Ученый пояснил, что в составе инновационного бетона содержится сенная палочка, которая питается специально размещенной для нее в бетонной системе органической пищей - лактатом кальция. В процессе жизнедеятельности эта бактерия выделяет органический строительный материал для устранения трещин. Сформированный бактериями материал заполняет возникающие очаги разрушений и блокирует поступление внутрь монумента воды и воздуха.

Исследование проводится под руководством профессора ЮУрГУ Тамары Черных. Было обнаружено, что благодаря продуцируемому бактерией неорганическому минералу плотность бетонной смеси будет повышена, а, значит, монумент будет прочнее и устойчивее к растрескиванию.

В вузе добавили, что разработка челябинских ученых оправдает себя не только при ремонте и реставрации старых зданий, мемориалов, но и при строительстве бетонных дорог и других объектов.