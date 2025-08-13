В Поморье предложили критерии установки внутричерепного датчика при инсульте

Для установки датчика нейрохирурги проводят операцию - через отверстие в черепе устройство ставят или в систему желудочков, или в вещество головного мозга

АРХАНГЕЛЬСК, 13 августа. /ТАСС/. Архангельские нейрохирурги и нейрореаниматологи предложили критерии установки внутричерепного датчика при геморрагическом инсульте. Как рассказал ТАСС заместитель главного врача Первой городской клинической больницы имени Е. Е. Волосевич Виталий Саскин, у определенной категории пациентов необходим контроль внутричерепного давления с помощью данной инвазивной методики, чтобы предотвратить возможные осложнения заболевания.

"Геморрагический инсульт зачастую сопровождается повышением давления в полости черепа, что неблагоприятно сказывается на кровообращении головного мозга и существенно ухудшает состояние пациента с прогрессированием заболевания. Это требует установки специальных датчиков в полость черепа для контроля давления. В связи с этим возникает вопрос определения категории пациентов, которым такой датчик особо необходим. Исследований не так много, клинические рекомендации не являются однозначными, а установка датчиков может нести риски осложнений, так как это хирургическое вмешательство в полости черепа", - сказал Саскин.

Он напомнил, что внутричерепное давление повышается, когда в полости черепа появляется какой-то дополнительный объем, в случае геморрагического инсульта - это гематома.

"Вслед за этим развивается синдром внутричерепной гипертензии, при котором давление внутри черепа начинает повышаться, нарушается кровоток в головном мозге, что приводит, в частности, к ухудшению течения основного заболевания, прогрессированию инсульта, формированию дополнительных очагов. Все это непременно приведет к гибели пациента", - пояснил собеседник агентства.

Контроль внутричерепного давления

Чтобы избежать подобного осложнения, врачи могут контролировать внутричерепное давление и оценивать динамику его изменения. Это можно делать неинвазивными методами: по диаметру оболочки зрительного нерва, при помощи компьютерной томографии или УЗИ. Но у некоторых пациентов необходимо вести мониторинг с использованием внутричерепного датчика.

Для установки датчика нейрохирурги проводят операцию - через отверстие в черепе устройство ставят или в систему желудочков, или в вещество головного мозга. "Далее мы подсоединяем датчик к специальному монитору и получаем числовые значения показателя внутричерепного давления, основываясь на которых корректируем лечение", - добавил Саскин.

Ежегодно в региональном сосудистом центре пролечивается около 150 пациентов с геморрагическим инсультом. Нейрохирурги оперируют примерно каждого пятого пациента с этим диагнозом. Датчик устанавливается либо в ходе отдельной операции, либо в сочетании с другим нейрохирургическим вмешательством по удалению по удалению внутричерепного кровоизлияния.