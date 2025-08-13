Эта технология может применяться в разных сферах: от космических исследований до упаковки продуктов и хранения документов

САРАТОВ, 13 августа. /ТАСС/. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета первыми в мире продемонстрировали метод обнаружения инертных газов за счет придания им электрического заряда. Способ получил патент, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского получили патент на способ обнаружения гелия, неона и аргона - газов, которые долгое время считались практически неуловимыми. Их метод продемонстрирован впервые в мировой практике, он основан на использовании специального чувствительного материала - диоксида олова", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Минобрнауки, инертные газы незаметны ни приборам, ни человеку из-за того, что не вступают в химические реакции. Но саратовские ученые доказали, что сенсор, выполненный из тонкой пленки из диоксида олова, может определить такие газы, если придать им электрический заряд, то есть ионизировать. Затем заряженные частицы можно зафиксировать с помощью простого полупроводника. При этом разработка позволяет определить вид газа за счет индивидуальных электрических свойств при контакте с поверхностью чувствительного материала. Результаты численных и натурных экспериментов подтвердили, что изменение сопротивления, вызванное контактом с газами, достигает 30-40%, и сенсор работает точно даже при малых количествах газа.

"Когда ион подлетает к поверхности, он отбирает один электрон и выбивает один атом кислорода. Это влияет на проводимость пленки, и по этому отклику можно точно определить, с каким газом имел дело сенсор", - уточнила заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики университета Ольга Глухова.

Ученые считают, что технология может применяться в разных сферах: от космических исследований до упаковки продуктов и хранения документов. Сенсор поможет вовремя обнаруживать утечки газов и повышать безопасность процессов. Изобретение защищено патентом и готово к внедрению в России и за рубежом.