ТОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Первый в России тканный материал, обеспечивающий защиту кожи от токсичных веществ, которые при контакте с человеком могут причинить тяжелый вред вплоть до летального исхода, разработали и запатентовали химики Томского государственного университета (ТГУ). Ткань может использоваться для пошива одежды специалистов, занятых в ликвидации пожаров, техногенных катастроф, устранения других чрезвычайных ситуаций, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Изобретение относится к сорбционным материалам. В его основе тканный материал, это может быть синтетика, например, полиэстер, либо натуральная ткань - хлопок. Защитные свойства обеспечиваются за счет нанесения на ткань слоя с определенной структурой из наночастиц металлоорганического координационного полимера. Мы работали с тремя типами наночастиц, каждый из которых обеспечивает материалу свои функциональные характеристики", - сказал заведующий научно-исследовательской лабораторией пористых материалов и сорбции ХФ ТГУ Григорий Мамонтов.

Для первого типа ученые использовали металлоорганический каркас, содержащий цирконий. Он известен своей стабильностью и каталитической активностью. Такая ткань не пропускает опасные токсичные элементы и соединения, которые присутствуют в воздухе. Спецодежда из такого материала может служить защитой кожи, к примеру, огнеборцам, поскольку во время пожара выделяется большое количество вредных веществ.

Второй тип полимеров содержит медь и называется HKUST. Синтез его наночастиц на ткани позволяет получать материал с защитой от вирусов и бактерий, перспективный для использования в медицине, например, для изготовления масок и одежды с высокой степенью защиты от патогенов. "Помимо этого, мы опробовали железосодержащий металлоорганический координационный полимер MIL-100 (Fe). Такой материал обладает не только сорбционными свойствами, но и фотокаталитическими, и может быть использован для очистки воды, например, от фенола", - сказал Мамонтов.

Химики протестировали стабильность наночастиц на поверхности ткани под воздействием ультразвука. Как показали испытания, структура функционального слоя остается неизменной. Изобретение может использоваться не только для сорбции летучих токсичных соединений из воздуха, но и для очистки воды. Тканевая основа за счет своей фильтрующей способности улавливает более крупные частицы загрязнителей, а нанесенный компонент - адсорбирует вредные соединения, растворенные в воде.

Ученым ТГУ удалось достичь нанесения достаточно высокого содержания металлоорганического каркаса в композите (10-20%), но при дальнейшем увеличении содержания компонент будет осыпаться с ткани из-за недостаточного химического связывания с тканной основой. На разработку был получен патент.