Такая система прогнозирует изменение свойств смазочных материалов для подшипников, которые обеспечивают выпуск шасси при посадке

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали модель, прогнозирующую изменения свойств смазочных материалов для подшипников, которые обеспечивают выпуск шасси при посадке самолета. Разработка позволяет более точно подбирать эти составы, сокращая риски поломки шасси и повреждения фюзеляжа, сообщила пресс-служба вуза.

Шасси представляет собой колесную опору самолета, отвечающую за безопасную посадку. Ее выпуск обеспечивают подшипники, которые необходимо смазывать для защиты от износа, коррозии и экстремальных температур. Неправильный подбор состава смазки может привести к заеданию шасси и повреждению фюзеляжа при посадке, а также возгоранию и человеческим жертвам.

"Ученые ПНИПУ создали математическую модель, которая с точностью до 99% предсказывает, как смазки поведут себя при разных температурах и нагрузках. Это позволит продлить срок службы механизмов и снизить риск аварии во время посадки", - сообщили в вузе.

Температура подшипников, выпускающих шасси, варьируется от - 60°C в полете на большой высоте до +120-150°C во время посадки и +200°C при экстренном торможении. Для их защиты в таких условиях необходимы морозо- и термостойкие составы. Сегодня для этих целей используются традиционные литиевые и новые силиконовые и тефлоновые смазки. Ученые ПНИПУ создали численную модель, которая позволяет оценивать их поведение в разных условиях.

"На сегодняшний день известны только "упрощенные" модели, погрешность которых составляет 40-80%. Следовательно, на них нельзя полностью ориентироваться при выборе смазочного материала для конкретных ситуаций. В отличие от существующих аналогов, разработка политехников учитывает, как температура влияет на свойства материала", - уточнили в университете.

Исследование, поддержанное Российским научным фондом, проведено в рамках программы развития Передовой инженерной школы "Высшая школа авиационного двигателестроения".