Сеченовский университет создает центр лазерных технологий в медицине

Новый центр предоставит возможность заказчикам адаптировать готовые лазерные технологии для применения в медицине

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сеченовский университет планирует создать центр лазерных технологий в медицине, сообщили в пресс-службе вуза. На эти цели университет направит грант Минобрнауки РФ на сумму в 250 млн рублей.

"Первый МГМУ имени И. М. Сеченова победил в открытом грантовом конкурсе Минобрнауки, организованном для реализации ведомственного проекта "Инфраструктурное развитие науки и высшего образования". Грант в размере 250 миллионов рублей направят на создание первого в России университетского центра коллективного пользования (ЦКП) "Центр лазерных технологий в медицине". В нем врачи-клиницисты, ученые и инженеры будут совместно разрабатывать новые медизделия и технику на основе лазерных технологий", - отметили в пресс-службе.

Руководитель будущего центра, директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев рассказал о двух основных направлениях, которые планируется развивать в нем. Первое - изучение взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями. Опыт реализации таких проектов в университете уже есть. Среди них разработка совместно с "Росатом РДС" лазерного аппарата "Лазертул" для операций в открытой и эндоскопической хирургии.

Второе направление - аддитивные технологии и 3D-печать медицинских изделий из биосовместимых материалов методом SLS - селективного лазерного спекания. С помощью SLS в центре будут изготавливать сложные персонализированные изделия, в том числе имплантаты для челюстно-лицевой хирургии.

Новый центр также предоставит возможность потенциальным заказчикам адаптировать готовые лазерные технологии для применения в медицине. Партнерам не придется закупать дорогостоящее оборудование для трансфера технологии - все необходимое в центре уже будет, подчеркнули в пресс-службе.