ОРЕЛ, 13 августа. /ТАСС/. Свидетельства древнего торгового маршрута обнаружили дайверы орловского клуба подводного плавания "Диво" совместно с учеными Института археологии РАН на реке Ока в Кромском районе Орловской области. В частности, в ходе экспедиции были найдены арабские серебряные монеты VIII-IX веков и несколько других артефактов, сообщил ТАСС представитель клуба Станислав Трофимов.

Экспедиция проходила в верховьях Оки, где ранее существовало Самодуровское озеро. Этот регион был одним из узловых, из него вытекали реки разных бассейнов, впадающие через другие реки в три моря: Каспийское, Азовское и Черное.

"Дайверы клуба "Диво" погружались, используя специальное оборудование для поисковых работ. Их усилия не прошли даром: со дна были подняты фрагменты старинной керамики, якорные камни, металлические изделия. Особый интерес вызвала находка нескольких средневековых монет - явное свидетельство того, что здесь шла оживленная торговля", - рассказал Трофимов.

Как сообщил научный сотрудник Института археологии РАН Олег Радюш, обнаруженные монеты являются важными следами торговых отношений. "Найденное дайверами арабское серебро VIII-IX веков очень активно использовалось в международных экономических сообщениях. Там, где останавливались купцы и где осуществлялись обменные операции, очень часто остаются или клады, или отдельные монеты", - отметил он.

Вероятные свидетельства международной торговли в этих местах также были обнаружены и археологами. В частности, как сообщил Радюш, они нашли, предположительно, византийскую лампаду XII-XIII века. "Также удалось обнаружить памятник, связанный с осадой города Кромы в 1605 году, и многочисленные поселения раннеславянской эпохи III-VII веков нашей эры", - добавил он.

Ученый убежден, что работа дайверов и археологов открыла новую страницу в исследовании древних торговых связей. "Верховья Оки, где "сходились" три моря, оказались не просто географической аномалией, а важным историческим узлом, через который шли товары, народы и культуры. Сохранившиеся древнерусские летописи не содержат сведений об использовании Самодуровского "гидроузла", но находки арабских дирхемов, римских и византийских монет в верховьях Оки подтверждают такую возможность, особенно в весеннее половодье, когда Орловское течение Оки вплоть до середины XIX века была судоходной", - пояснил Радюш.

Отмечено, что исследования дна рек в этом районе будут продолжены, зона поиска - расширена. Специалисты планируют применить новые технологии, включая 3D-сканирование дна, георадарное обследование берегов и анализ рельефа с помощью лидара (лазерный сканер - прим. ТАСС). Также в планах у исследователей составление 3D-карты древнего торгового пути.