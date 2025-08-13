За последние годы ученые открыли множество свидетельств того, что в IX веке нашей эры климат полуострова Юкатан стал значительно менее влажным

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Международный коллектив палеоклиматологов обнаружил в одной из пещер в северных регионах полуострова Юкатан ископаемые свидетельства того, что Чичен-Ица, Ушмаль и прочие крупные северные города цивилизации майя значительно ослабли в IX-X веках нашей эры в результате серии из восьми мощнейших засух, самая долгая из которых продлилась 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба британского Кембриджского университета.

"В прошлом у нас не было возможностей изучить индивидуальную климатическую историю каждого майяского полиса или поселения. Пещерные сталагмиты дали нам такую возможность, и при этом они позволили нам измерить длину влажного сезона, чья продолжительность определяет то, насколько большим будет урожай и будет ли он вообще", - заявил научный сотрудник Университетского колледжа Лондона (Великобритания) Дэниел Джеймс, чьи слова приводит пресс-служба Кембриджского университета.

Как отмечают палеоклиматологи, за последние годы ученые открыли множество свидетельств того, что в IX веке нашей эры климат полуострова Юкатан стал значительно менее влажным, чем он был до этого, в результате чего он пережил несколько крупных засух. В это же время выросло могущество поселений майя в, предположительно, сухих северных регионах полуострова, что породило споры о том, какую роль засухи могли сыграть в коллапсе цивилизации майя.

Палеоклиматологи из Мексики, Британии и США приблизились к разрешению этих споров во время изучения сталагмитов, сформировавшихся на дне пещеры Грутас-Цабнах, расположенной на севере Юкатана на примерно равном расстоянии от Чичен-Ицы и Ушмаля, двух крупных полисов майя. Эти наросты, как обнаружили ученые, состояли из множества четко отделенных слоев, чей состав и толщина отражают уровень осадков в сезон дождей во время заката классической цивилизации майя, в 870-1100 гг. н.э.

Исследователи изучили структуру и состав нескольких сотен подобных прослоек, что позволило им реконструировать то, как менялся уровень осадков в сезон дождей в окрестностях Чичен-Ицы, Ушмаля и прочих северных полисов майя. Проведенные учеными замеры долей кислорода-18 в этих отложениях показали, что в IX-X веках север полуострова Юкатан пережил сразу восемь крупных засух, одна из которых продлилась 13 лет, с 929 по 942 год нашей эры.

Данный катаклизм является рекордным за всю историю наблюдений в Мексике, причем он также предварялся серией из трех засух длиной в 3-5 лет, которые были отделены друг от друга интервалами всего в один-два года. Подобное стечение обстоятельств, как предполагают ученые, должно было лишить жителей Ушмаля, Чичен-Ицы и прочих полисов майя значительной части урожая на протяжении многих десятилетий, что подорвало их могущество и привело к длительной приостановке монументального строительства в данном регионе Мезоамерики.

Об исчезновении цивилизации майя

Цивилизация индейцев майя просуществовала несколько тысячелетий, оставив после себя множество "мертвых городов" и памятников культуры в Мезоамерике. В девятом веке нашей эры большинство южных городов-государств майя были покинуты их жителями, а северные полисы были значительно ослаблены. Причиной этого могут выступать как продолжительные засухи, так и масштабные военные конфликты, чьи следы также были обнаружены во время раскопок на полуострове Юкатан в последние годы.