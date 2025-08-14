В частности, выступать в качестве такого вида энергетики может вулкан Окмок, сообщил главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Исследования ученых из России по сейсмической томографии, позволяющие определить магматические очаги вулканов, помогут в развитии геотермальной энергетики на Аляске. Так, перспективной для такого вида энергетики может быть вулкан Окмок, где расстояние до очага составляет меньше 1 км, сообщил ТАСС главный научный сотрудник лаборатории сейсмической томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

Окмок считается одним из самых активных вулканов Северной Америки. За последние 30 лет вулкан извергался дважды, в 1992 и 2008 годах. Выброс пепла в 2008 году был высотой 12 км.

"Мы даем оценки, где находятся магматические очаги - это тоже очень важно для перспектив геотермальной энергетики. Если оказывается, что очаг находится на относительно небольшой глубине, то при бурении скважины обнаруживается зона с очень высокими температурами. Даже если там все сухо, но вы будете закачивать с поверхности воду, то она будет вскипать и давать огромное количество энергии, и ее можно использовать для того, чтобы крутить турбины", - сказал собеседник агентства.

Кулаков пояснил, что сейчас подобные проекты для развития геотермальной энергетики на сухих горячих породах уже существуют. Они предполагают закачивание воды под высоким давлением, после чего она возвращается обратно в виде пара для турбин. По словам ученого, такие проекты отличаются более низкой стоимостью. "Если не в вулканической области надо бурить 4-5 км - получается ужасно дорого, сложно, то здесь полтора километра у нас скважина, и это на порядки дешевле", - пояснил он.

Для определения магматических очагов российские ученые используются метод сейсмической томографии. Он позволяет визуализировать недра Земли с помощью сейсмических волн. "Например, на Окмоке меньше километра до магматического очага, и это было как раз показано с помощью нашей томографии. Таким образом, это такой очень мощный инструмент для того, чтобы развивать именно направление геотермальной энергетики на сухих горячих породах в отличие от геотермальной энергетики на воде, которая добывается из-под земли", - пояснил Кулаков.

Вулканолог отметил, что сейчас геотермальная энергетика на Аляске развита слабо в силу низкой населенности и избытка углеводородов как источника энергии. При этом ее развитие было бы перспективно для добычи более экологичного водорода. "Здесь нужно политическое решение. Вулканология и сейсмология - это такие науки, которые нужно развивать всем миром, мы должны работать вместе", - отметил ученый.