Разработан перспективный материал для защиты от статического электричества

Полученный материал может использоваться для антиэлектростатических покрытий в отраслях, где взрывоопасные среды требуют особых мер безопасности

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске получили перспективный композитный материал на основе углеродных нановолокон. Покрытие из него можно использовать на производстве для защиты от статического электричества в разных сферах промышленности, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

"Мы использовали механоактивацию - в энергонапряженной мельнице размалывали материал в очень короткое время (до 10 минут). Он становился более мелким и за счет управления размерами таких частиц появилась возможность, во-первых, экономить углеродную добавку, во-вторых, управлять электрической проводимостью", - цитирует пресс-служба профессора кафедры химии и химических технологий НГТУ Александра Баннова.

Измельченные образцы применили в качестве наполнителя для эпоксидных композитов. Высокоэнергетическое измельчение дало возможность получить самые высокие значения электропроводности и диэлектрической проницаемости композитов. Полученный материал может использоваться для антиэлектростатических покрытий в отраслях, где взрывоопасные среды требуют особых мер безопасности (химическая, нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая промышленность), а также на складах, где хранятся взрывоопасные вещества или чувствительное к статике оборудование. Кроме того, эпоксидные композиты применимы для защиты от электромагнитных помех и для мониторинга состояния конструкций.

Ученые выяснили, что в процессе измельчения углеродные нановолокна укорачиваются различным образом и что электропроводность композитов повышалась с увеличением времени измельчения до 7,5 минуты, после чего начала снижаться. Как отмечает Александр Баннов, результаты исследования позволят получать композиты с улучшенными свойствами при меньшем количестве наполнителя, что может быть очень полезно для будущих применений. Высокоэнергетическое измельчение углеродных нановолокон также улучшает термические характеристики эпоксидных композитов, делая их более устойчивыми к окислению.