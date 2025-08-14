Создан метод обработки имплантатов ионным пучком для снижения риска отторжения

По результатам тестов это позволило снизить концентрацию воспалительных клеток в 5-12 раз

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и ученые Уральского отделения РАН создали метод обработки имплантатов ионным пучком, который снижает риск развития воспаления из-за иммунной реакции на инородное тело. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Кардиостимуляторы, сердечные клапаны, искусственные хрящи и суставы относятся к имплантатам, которые могут вызвать нежелательный иммунный ответ - реакцию на инородное тело. Он проявляется в виде таких осложнений, как образование вокруг него капсулы из соединительной ткани, развитие хронического воспаления и инфекций. Для профилактики врачи назначают препараты, "усыпляющие" иммунитет, однако это лечение может ослабить защиту организма от вирусных заболеваний.

"Ученые ПНИПУ и Уро РАН разработали метод обработки имплантатов ионным пучком, который делает материал протеза "невидимым" для иммунитета. По результатам тестов это позволило снизить концентрацию воспалительных клеток в 5-12 раз", - уточнили в вузе.

Авторы предложили покрывать имплантаты высокоэнергетическими ионами азота. Под их действием на поверхности материала образуются молекулярные структуры, к которым могут присоединяться белки организма. В результате иммунные клетки не идентифицируют имплантат как чужеродный объект и не пытаются его атаковать. Метод обработки исследователи испытали на образцах из полиуретана, который применяется в основе сосудистых стентов, искусственных клапанов и других изделий. Имплантировав обработанные и лишенные воздействия полиуретановые диски мышам, ученые проанализировали реакцию организма через один, а затем через пять месяцев.

"Результаты подтвердили, что обработанные имплантаты вызывали значительно меньшую реакцию. Толщина фиброзной капсулы вокруг обработанных имплантатов была в 2-4 раза меньше, чем у необработанных. Концентрация воспалительных клеток при этом снизилась в 5-12 раз. Ученые также отмечают, что имплантат необходимо вживлять сразу после обработки, чтобы достичь максимального эффекта", - сообщили в ПНИПУ.

Выводы исследователей опубликованы в журнале Material, Design and Biological Studies of Bones & Implants.