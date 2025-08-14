Поучаствовать смогут магистранты, аспиранты и научные сотрудники, которые занимаются исследованиями в области физики, химии, биологии, экологии, медицины и геологии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Школа анализа данных (ШАД) "Яндекса" объявила о запуске программы, в рамках которой представители естественных наук будут осваивать использование ИИ-инструментов при проведении исследований в области физики, химии, биологии, экологии, медицины и геологии. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс Образование".

"Программа ШАДа дает системные знания, которые помогут встроить ИИ-инструменты в научную деятельность. В ее рамках участники освоят передовые ИИ-инструменты, которые смогут использовать в своих проектах. Обучение бесплатное и длится два года, прием заявок открыт до 10 сентября", - говорится в сообщении.

В последние годы ученые начали активно использовать различные системы машинного обучения и искусственного интеллекта при сборе, обработке и анализе данных, получаемых в рамках различных естественно-научных экспериментов. В частности, ИИ-технологии используются ЦЕРН при обработке первичных данных, поступающих с разных инструментов Большого адронного коллайдера, а нейросети семейства AlphaFold совершили революцию в изучении структуры и функций множества молекул белков.

Для ускоренного внедрения подобных технологий в российскую научную программу "Яндекс" принял решение запустить бесплатную программу обучения "Искусственный интеллект в естественнонаучных исследованиях". Ей смогут воспользоваться магистранты, аспиранты и научные сотрудники, которые занимаются исследованиями в области физики, химии, биологии, экологии, медицины и геологии.

Участники программы изучат теоретические основы анализа данных и машинного обучения, освоят прикладные навыки работы с генеративными моделями, а также получат практические знания на реальных академических задачах. Во время обучения каждый участник будет работать над исследовательским проектом при поддержке двух менторов, эксперта из Школы анализа данных, а также специалиста из своей предметной области. Подобное обучение, как надеются в "Яндексе", ускорит внедрение ИИ в российскую науку.