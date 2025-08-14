В России разработали новый обнаружитель дронов-разведчиков "Марс"

Он способен обнаружить сигналы, которые передаются через цифровые видеолинк-системы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Компания 3mx разработала новый обнаружитель беспилотников-разведчиков, который отслеживает работу цифровых видеолинков (устройств передачи видео) и пультов операторов дронов, сообщил ТАСС директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло.

"Сегодня в рамках форума беспилотных авиационных систем в Сколково компания 3mx запускает новый продукт - портативный всенаправленный обнаружитель цифровых видеолинков и пультов ELRS - "Марс". В основе "Марса" лежит знакомая конструкция "Булата", но с переработанной прошивкой, что позволяет ему эффективно работать с цифровыми видеолинками. Это устройства, которые применяются в дронах-разведчиках и других дронах по типу "крылья". "Марс" способен обнаружить сигналы, которые передаются через цифровые видеолинк-системы, такие как системы передачи Herelink, используемые также в агродронах и дронах с минами", - сказал Шандобыло.