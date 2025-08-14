Проект вошел в число победителей федерального конкурса "Создай наше"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) создали программно-аппаратный комплекс для автоматизированного мониторинга промышленного оборудования и персонала, а также прогнозирования техобслуживания и анализа, сообщили в пресс-службе МФТИ. По мысли разработчиков, комплекс обещает повысить эффективность производственных процессов на предприятиях до 10%.

"Новый продукт решает ключевые задачи производственной цифровизации: за счет встроенной библиотеки инструкций и контекстных подсказок в интерфейсе упрощает обучение персонала и обеспечивает детектирование и расследование инцидентов благодаря системному мониторингу, журналам событий и аналитике причин простоев. Программа интегрирует данные в единую систему, дополняя сбором статистики и автоматической генерацией отчетности для оперативных управленческих решений", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал член авторского коллектива, студент Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий Алексей Зенькович, система состоит из программной и аппаратной части. Первая включает в себя устройства сбора и передачи информации и сервера для хранения информации. Вторая часть обеспечивает доступ к данным через веб-интерфейс, индивидуально настроенный под каждую роль на производстве.

"Дополнительно мы внедрили элементы геймификации, чтобы мотивировать персонал и сделать работу с системой более понятной и вовлекающей - сотрудники получают визуальные достижения, метрики прогресса и прозрачную обратную связь в режиме реального времени", - отметил Зенькович.

Проект вошел в число победителей федерального конкурса "Создай наше" и получил грант в 1 млн рублей на развитие программно-аппаратного комплекса цифрового помощника для управления производством с автоматизированным оборудованием под названием FactoryDirector.