МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Биологи из Китая и Японии обнаружили при проведении опытов на миниатюрном подобии мозга, выращенном из клеток пациента с наследственной формой болезни Альцгеймера, что ее развитие сопровождается снижением выработки белка TB4, отвечающего за подавление воспалений. Его инъекции замедлили гибель нейронов в мозге мышей с данной формой болезни, сообщила пресс-служба Международного общества изучения стволовых клеток (ISSCR).

"Органоиды мозга, выращенные из стволовых клеток пациентов с наследственной формой болезни Альцгеймера, помогли ученым выявить сдвиги в работе множества генов, сопровождающих развитие данного заболевания. В их число входил участок TMSB4X, отвечающий за выработку противовоспалительного белка TB4. Его активность была также снижена в нейронах мозга пациентов, погибших от данной вариации болезни", - говорится в сообщении.

Это открытие было совершено группой китайских и японских молекулярных биологов под руководством профессора Шанхайского университета науки и техники (КНР) Ло Чжэньгэ при проведении опытов с так называемыми органоидами. Так ученые называют миниатюрные подобия органов тела, которые были выращены из культур эмбриональных или перепрограммированных стволовых клеток.

Органоиды используются как для испытания лекарств, так и для изучения работы различных тканей тела и связанных с ними участков ДНК. Профессор Ло Чжэньгэ использовал их для изучения механизмов развития одной из распространенных наследственных форм болезни Альцгеймера, которая провоцируется удвоением числа копий гена APP, связанного с развитием данного заболевания, и появлением в них мутации APPV717I.

Эти перемены в структуре генома, как показали проведенные учеными наблюдения за ростом и жизнедеятельностью органоидов мозга, приводят к ускоренному накоплению бета-амилоида и прочего белкового "мусора" в нейронах, а также способствуют их массовой гибели и уменьшают число взрослых нейронов в толще этих конструкций. Ученые также выявили сдвиги в работе сотен генов, наиболее важным из которых оказалось падение активности гена TMSB4X, отвечающего за подавление воспалений.

Опираясь на эти данные, ученые создали генную терапию, которая повысила выработку белка TB4 в клетках мозга мышей, предрасположенных к развитию той же вариации болезни Альцгеймера. Введение этой терапии в нервную систему грызунов привело к резкому замедлению накопления бета-амилоида в их нейронах, а также нормализовало их активность и предотвратило массовую гибель нервных клеток. Это говорит в пользу того, что белок TB4 может стать одной из самых перспективных "мишеней" для первых лекарств от наследственных вариаций болезни Альцгеймера, подытожили ученые.