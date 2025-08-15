В Новосибирске астрономы запечатлели звездопад Персеиды

Снимок сделали в 50 км от города

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) сфотографировали самое яркое астрономическое событие августа - метеорный поток Персеиды, максимальная активность которого приходится на текущую неделю. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Метеорный поток - это упорядоченный поток частиц в космосе, выброшенных из кометного вещества и вращающихся вокруг материнской кометы. Если говорить про поток Персеиды, то его частицы в свое время были выброшены кометой под воздействием нагрева Солнцем", - рассказали в пресс-службе.

Максимальная активность потока Персеиды наблюдается на этой неделе. Снимок астрономы смогли сделать в 50 км от Новосибирска. Ученые отметили, что в идеальных условиях любители астрономии могут наблюдать до 2 метеоров в минуту.

"Персеиды - это один из нескольких заметных с земной поверхности метеорных потоков, однако один из самых сильных. Кроме того, его видимость с Земли совпадает с летним периодом, когда наиболее комфортные условия для наблюдений. Эти факторы обуславливают его наибольшую известность и популярность", - добавили в пресс-службе.

Когда Земля при своем движении по орбите пересекает такой поток, она сталкивается со множеством частиц, которые летят практически параллельными курсами. Метеоры, порождаемые такими частицами, не небе выглядят как бы вылетающими из одной точки.