Лунное затмение в сентябре можно увидеть целиком почти по всей территории РФ

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Россияне почти по всей территории страны, за исключением самых западных регионов и Дальнего Востока, смогут полностью увидеть лунное затмение в сентябре, когда спутник Земли приобретет красный цвет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ) со ссылкой астрономов.

Лунное затмение - это природное явление, при котором Земля закрывает попадающий на Луну солнечный свет и формирует тень на ее поверхности.

"В сентябре будет второе лунное затмение 2025 года, оно будет полным, как и первое, и произойдет в ночь с 7 на 8 сентября. Его будет видно целиком или почти целиком на большей части территории России, за исключением крайних западных регионов страны и Дальнего Востока, где оно будет видно частично", - рассказали в обсерватории НГУ "Вега".

В университете добавили, что около максимума затмения Луна, вероятно, будет иметь темный красный цвет, хотя яркость лунного диска будет зависеть от того, насколько земная атмосфера будет насыщена пылью, преломляющей солнечный свет.