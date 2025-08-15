Две планеты Солнечной системы находились на одной линии

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Астрономы в Новосибирске запечатлели момент, когда две планеты Солнечной системы - Венера и Юпитер - находились на одной линии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

"На фото планеты выглядят крупнее, чем мы субъективно оцениваем их зрительно посредством глаз, потому что они яркие, и сигнал от зафиксированных фотонов "растекается" по матрице", - рассказали в университетской обсерватории "Вега".

Венера и Юпитер считаются самыми яркими планетами на земном небе. С астрономической точки зрения соединение происходит, когда небесные тела имеют одинаковое прямое восхождение или эклиптическую долготу на небе.