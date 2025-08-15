Гексаборид лантана отличается высокой температурой плавления, твердостью, механической прочностью и термической стабильностью

ТОМСК, 15 августа. /ТАСС/. Простой и экономичный способ получения порошка гексаборида лантана, который используется при производстве катодов для электронных микроскопов, двигателей космических аппаратов, лазеров и мощных электронных приборов, разработали молодые ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По сравнению с аналогами новый способ в несколько раз дешевле, быстрее и менее энергозатратен, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

В министерстве отметили, что традиционно гексаборид лантана получают методами искрового плазменного спекания, осаждения паровой фазы и другими. Однако такие методы технологически сложные и энергозатратные, поскольку для их осуществления необходимо наличие специализированного оборудования, способного создать инертную среду. Сегодня в России отсутствует промышленное производство гексоборида лантана.

"Ученые ТПУ синтезировали гексоборид лантана из оксида лантана и аморфного бора. Синтез материала проходил на безвакуумном дуговом реакторе: графитовые электроды реактора создали дуговой разряд, вокруг которого образовалась газовая среда из оксидов углерода - они препятствовали окислению синтезируемого материала. Во время эксперимента ученые регулировали силу тока и время дугового разряда. После каждого цикла полученный порошок исследовали методами рентгеновской дифракции, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии и романовской спектроскопии. Кроме того, порошок тестировали на термостойкость", - сказано в сообщении.

По словам ученых, гексаборид лантана отличается высокой температурой плавления, твердостью, механической прочностью и термической стабильностью. Эти характеристики делают его перспективным материалом для различных оптических и диэлектрических устройств.

"Синтез не требует большого количества оборудования, проходит в одну стадию и занимает в несколько раз меньше времени по сравнению с аналогами. Поскольку не требует дополнительных процедур по очистке порошка от примесей. Это особенно важно для дальнейшего масштабирования технологии", - сказала руководитель исследования, младший научный сотрудник лаборатории перспективных материалов энергетической отрасли ТПУ Арина Свинухова.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Ceramics International.