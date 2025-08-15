Бот умеет анализировать риски и прогнозировать, в будущем функционал увеличат

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Ассистента по криптовалютному рынку запустили в режиме бета-тестирования студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Бот умеет анализировать риски и прогнозировать, в будущем функционал увеличат, сообщили в пресс-службе вуза.

"Сейчас проект находится на стадии бета-тестирования, уже есть первые пользователи в телеграм-боте. В 1 квартале 2026 года планируется официальный запуск платформы и в дальнейшем переход с формата телеграм-бота на мини-приложение в Тelegram", - говорится в сообщении.

В нынешней версии бот умеет отслеживать цены, отправлять уведомления, анализировать риски, прогнозировать и проводить семантическую обработку информации. По словам разработчиков, студентов факультета бизнеса Марка Старченко и Ильи Завгороднего, проект призван упростить анализ криптовалютного рынка для пользователей. "Вместо мониторинга десятков бирж, сайтов и приложений клиенты получат доступ к аналитике и рисковым метрикам прямо в своем мессенджере. Это сэкономит время, поможет принять обоснованные инвестиционные решения и не пропустить выгодные моменты для сделок", - рассказал Старченко, его цитирует пресс-служба вуза.

В дальнейшем функционал ассистента существенно расширится - он научится анализу текущего портфеля пользователя с использованием риск-моделирования и формированием рекомендаций по его оптимизации, создавать метрики, отражающие общественное мнение, такие как частота поисковых запросов по конкретным активам, и широкий набор технических индикаторов.