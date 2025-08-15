Эксперт Макаров: в России за четверть века вырос объем археологических находок

Директор Института археологии РАН подчеркнул, что это произошло главным образом благодаря спасательным раскопкам перед началом строительства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объем археологических находок в России значительно увеличился за последние 25 лет главным образом благодаря спасательным раскопкам перед строительством. Об этом сообщил директор Института археологии РАН, руководитель Суздальской археологической экспедиции Николай Макаров.

"Эта практика в разы увеличила поток новых материалов, и это правильная стратегия, которая показала, что археологическое наследие гораздо объемнее", - приводит его слова пресс-служба РАН.

Макаров подчеркнул, что наряду с этим необходимы и чисто исследовательские проекты, в которых место раскопок определяется научными задачами. Хотя таких проектов меньше, они дают важнейшие результаты для понимания прошлого.

Среди значимых открытий последних десятилетий он назвал серию новгородских берестяных грамот и уникальный Новгородский псалтырь, найденный в 2000-х годах.

Макаров подчеркнул, что Российская академия наук играет ключевую роль в планировании археологических работ, утверждении методических рекомендаций по раскопкам, а также в контроле качества полевых исследований.

По его словам, такие меры позволяют вести раскопки на научной основе и обеспечивают сохранение археологического наследия страны.