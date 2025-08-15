Исследователи выяснили, что возраст мумии составляет 3080 лет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Группа российских ученых провела комплексный анализ хранящейся в Музее антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова мумии и определила, что останки принадлежат древнему египтянину в возрасте 40-60 лет, который мог обладать высоким социальным статусом. Исследователи также реконструировали черты лица мужчины, сообщила пресс-служба вуза.

Авторами работы выступили сотрудники НИИ и Музея антропологии МГУ совместно с коллегами из Сколтеха, Института археологии РАН и Института этнологии и антропологии РАН. Исследование выполнено в рамках деятельности Научно-образовательной школы МГУ "Сохранение мирового культурно-исторического наследия". С помощью методов радиоуглеродного датирования российским ученым удалось установить возраст мумии - 3080 лет.

"Это означает, что исследуемый индивид жил в эпоху правления XVIII - первой половины XIX династии Нового царства, когда египетское государство достигло апогея своего развития и стало империей, включавшей земли современных Ливана, Сирии, Израиля и части Судана. Морфологические признаки и данные компьютерной томограммы позволили определить пол и возраст индивида: это был мужчина 40-60 лет", - говорится в сообщении.

Египтянин обладал ростом в пределах 165-169 см. Ученые обнаружили на фрагментах его бедренных костей разрастания (остеофиты), которые могли быть связаны с возрастными изменениями организма. При этом хроматографический анализ кожи показал, что бальзамирующий состав включал в себя свыше 200 соединений, в том числе смолу сосны.

"Сложная и качественно проведенная процедура мумификации, а также многокомпонентный состав бальзамирующих веществ позволяют предположить, что этот человек обладал высоким социальным статусом. <…> На основании данных компьютерной томографии была выполнена реконструкция лица египтянина по методу Михаила Герасимова. В настоящее время ведется работа над гиперреалистичной трехмерной реконструкцией внешности мумифицированного", - уточняют исследователи.

Как мумия попала в коллекцию МГУ

Древнеегипетская мумия дополнила коллекцию Музея антропологии МГУ благодаря профессору университета Александру Бабухину, который приобрел ее во время командировки в Египет и, вернувшись в Москву в 1876 году, подарил экспонат основателю музея Дмитрию Анучину. Подробные обстоятельства приобретения мумии сегодня неизвестны, пояснили в вузе.

"Фрагменты погребальных бинтов мумии сохранились лишь на спине. Распеленать мумию могли в антикварной лавке, где ее, вероятно, приобрел Бабухин, или во время сеанса распеленания - популярном во второй половине XIX века развлечении состоятельной публики", - отметили в МГУ.

Мумия является объектом комплексных исследований с 2016 года. Для ее изучения применяются такие методы, как газовая хроматография и масс-спектрометрия, исследование текстиля, спорово-пыльцевой анализ и другие.

"Исследовательская группа планирует продолжить комплексное изучение двух других мумий из коллекции Музея антропологии, используя иные методы исследования, включая гистологический анализ и анализ палеоДНК", - сообщили в пресс-службе университета.