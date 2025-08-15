Академик РАН Николай Касимов рассказал, что изучал атмосферу двух столичных вокзалов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Выхлопные газы и прочие "невыхлопные" загрязняющие вещества от автотранспорта практически сравнялись по степени воздействия в Москве, сообщил первый вице-президент Русского географического общества (РГО), президент географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН Николай Касимов.

"Раньше было больше выхлопных газов, когда было много двигателей внутреннего сгорания, более грязное было топливо. Вот, сейчас выхлопные и невыхлопные источники сравнялись 50 на 50. А это собственно дорожная пыль, это шины, это дорожное полотно, это дорожная разметка, тормозные системы - которые поставляют в атмосферу целый ряд токсичных химических элементов", - рассказал Касимов на пресс-конференции.

Как напомнил Касимов, современная Москва - "не столько промышленный, сколько транспортный город". "Те группы элементов, которые сейчас выходят на первое место по загрязнению дорожной пыли - это цинк, кадмий, сурьма, медь - и только на каком-то седьмом месте находится свинец", - отметил академик Касимов, напомнив, что свинец ушел с первого места как наиболее опасный элемент благодаря повышению качества моторных топлив.

Именно пыль, по словам Касимова, привлекает сейчас наибольшее внимание его коллег - геохимиков, изучающих загрязнение окружающей среды. "Главное - это пыль. Пыль автодорог, пыль железных дорог, аэрозоли, снег, воды, донные отложения. Микронная размерность. В тонких частицах как раз и сосредоточены загрязнения", - отметил ученый.

Касимов также рассказал, что изучал с коллегами атмосферу двух столичных вокзалов - Ленинградского и Киевского. По словам ученого, "Ленинградский вокзал в большей степени медно-оловянный, а Киевский вокзал сурьмяно-кадмиевый", причины этого еще предстоит выяснить.

Пресс-конференция была приурочена к предстоящему Дню географа, который отмечается в России и странах БРИКС 18 августа.